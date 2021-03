“Divini”: 300 studenti a lezione di legalità con il Capitano dei Carabinieri De Carlini

Si è svolto in modalità online l’incontro tra gli studenti dell’Itts “Divini” e il Capitano dell’Arma dei Carabinieri, Giacomo De Carlini, che guida la Compagnia di Tolentino. La videoconferenza, correlata all’Educazione civica e al Progetto legalità, ha coinvolto alunni e docenti in un positivo e costruttivo scambio di opinioni sull’uso consapevole delle tecnologie e dei social network, sui rischi della rete, sulla prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. Partendo dal concetto di responsabilità civile e penale, il Capitano ha condotto i ragazzi a una riflessione sull’importanza dell’agire quotidiano nel rispetto della legalità, applicando la scrupolosa e semplice regola del buonsenso che protegge sempre da ogni atteggiamento scorretto verso sé stessi e gli altri. Nell’affrontare il tema del bullismo e cyberbullismo, sono state esaminate le caratteristiche dei principali “attori” di queste forme di aggressione: bullo, branco, vittima e spettatori, ciascuna esplicitata con esempi pratici e coinvolgenti.

“Il bullo – ha sottolineato il Capitano – è una persona con una struttura psicologicamente non consolidata e, in qualche modo, vittima di sé stesso. E’ importante denunciare, quindi, questi fenomeni attraverso un aperto confronto con gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti e forze dell’ordine) non solo per aiutare le vittime a vincere l’isolamento o, ancor peggio, ad evitare gesti di autolesionismo, ma per consentire anche al bullo di crescere e sviluppare un percorso di redenzione che gli consentirà di tornare ad essere una persona equilibrata e di raggiungere, a sua volta, gli obiettivi fondamentali della vita”.

De Carlini, inoltre, ha ricordato i 160 anni dall’Unità d’Italia che si sono celebrati lo scorso 17 marzo, sottolineando la valenza dei simboli dell’Italia quali la Bandiera e l’Inno, citati anche nella nostra Costituzione, fondamento di tutte le leggi.

Il professor Francesco Cicconi, organizzatore e moderatore dell’evento, infine, ha lasciato libero spazio alle tantissime domande degli studenti, che si sono mostrati molto sensibili e curiosi verso le tematiche esposte dal Capitano.

“Quali sono i sintomi di una vittima del bullismo?”, “A chi rivolgersi se si è vittima del bullismo?”, “Quali sono le sanzioni previste per chi offende tramite social?”, “Come si possono togliere foto o video pubblicate da altre persone su internet?”, “Come si possono prevenire i casi drammatici di adolescenti che muoiono in seguito a challenge su social come ad esempio Tik-Tok?”.

Questi e molti altri sono stati i quesiti cui l’Ufficiale ha dato una chiara ed esauriente risposta, rimanendo a disposizione dei ragazzi oltre l’orario stabilito per l’incontro.

I quasi 300 partecipanti hanno molto apprezzato la chiarezza e la determinazione tipiche dell’essenza militare dell’Arma che, unite alla formazione classica ed umanistica del Capitano De Carlini, si sono rivelate un mix ideale che ha saputo coinvolgere tutti con esempi chiari e concreti.

Il Dirigente Sandro Luciani e i docenti presenti hanno subito espresso il desiderio di organizzare altri incontri che coinvolgano anche gli alunni del triennio per ribadire il valore del rispetto delle regole e della legalità.