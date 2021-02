Terminati i lavori al Castello per garantire più spazi al Museo

Il Comune ha terminato i lavori al porticato del chiostro nel complesso monumentale del Duomo antico di Castello al Monte. L’intervento ha permesso di chiudere, con infissi in vetro, le arcate del primo piano consentendo così il recupero di nuovi spazi espositivi e il miglioramento della fruibilità di un luogo dall’assoluto valore artistico e architettonico. Le opere, supervisionate dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle Marche, sono state eseguite dall’impresa Laboratorio del Ferro di Piediripa per un importo complessivo di circa 70mila euro.

Intanto sono praticamente ultimati anche i lavori che hanno riguardato l’interno del museo archeologico “Giuseppe Moretti”.

Intitolato a uno studioso cui tutta l’archeologia italiana deve un significativo contributo, il museo nasce grazie al confluire progressivo, in un’unica sede, di tutti i reperti archeologici provenienti dalla città, della quale – quindi – documenta l’evolversi in età antica ma anche in età recente.