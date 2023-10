Un Serralta in grande spolvero va a vincere fuori casa contro il Fiuminata in maniera netta e convincente surclassando i rivali di giornata. Vittoria che acquista ulteriore valore per il fatto che porta in dote il primato solitario in classifica ed a punteggio pieno (9 punti frutto di altrettanti successi in tre giornate). Insomma, un avvio di campionato splendido.

Tornando alla serata di Pioraco (match disputato sul campo scoperto “Fabrizio Gagliardi”) il Serralta stravince per 8-2 mostrando qualità e gioco spumeggiante fin dall’avvio di partita quando sono state poste le basi per la vittoria per poi gestire le varie fasi del match in maniera perfetta e chiudendo i giochi nella ripresa quando il punteggio è stato arrotondato. Sfida mai in discussione, senza storia, dominata dai gialloblù, che con questo squillante risultato danno una ulteriore conferma del potenziale a disposizione e dell’ottimo stato di forma, emerso già nelle altre gare, di questo avvio autoritario di torneo. Protagonista della partita uno dei nuovi arrivati, Tommaso Uncini, che firma le sue prime reti in maglia gialloblù e sceglie il modo ideale per farlo, ovvero una magnifica tripletta che condisce al meglio una prova personale ottima. Il primo gol sblocca la contesa poi gli altri due (quinto e sesto gol) danno la spallata decisiva all’incontro. Si confermano, dopo aver segnato pochi giorni prima in Coppa, anche Leonardo Bonci, per lui un’altra doppietta, e Nicola Nardi, mentre vanno a referto per la prima volta in stagione Guilherme Gouveia e il capitano Andrea Dialuce. Tutto perfetto, dunque, per il Serralta che viaggia spedito e senza ostacoli e così può preparare nella situazione ideale la prossima attesissima sfida, ovvero il derby contro le Cantine Riunite Tolentino. Appuntamento venerdì 20 ottobre al palas “Ciarapica” di San Severino con inizio alle ore 22.00.

Formazioni

FIUMINATA: Cinquegrano, Biordi, Donati, Baiocco Andrea, Baiocco Emanuele, Barbieri, Bonifazi, Fierro, Galvagno, Rocchi, Fedeli. All. Monteneri

SERRALTA: Vignati, Verzola, Dialuce, Bonci, Liuti, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini, Uncini. All. Gentilucci.

