Giorgio Masciani, neo tecnico del Serralta, ha riunito la squadra sul terreno del campo sportivo “Palazzesi” ed è stata la seconda volta in questo mese di luglio. La sgambata è stata utile per conoscersi meglio ed a tenersi in forma prima della preparazione vera e propria (fine agosto). La serata si è conclusa con una partitella a ranghi misti e dopo la doccia di nuovo in campo per affrontare la classica “sbraciolata” che spesso accompagna i ritrovi della squadra gialloblù grazie alla perfetta organizzazione di simpatizzanti e dei dirigenti che erano presenti al gran completo.

L’occasione è servita per rivedere in azione il gruppo, sempre folto, dei giocatori che formeranno la rosa per la stagione 23/24 che il Serralta disputerà in Terza categoria. La dirigenza ha scelto la strada della continuità e così gran parte dell’organico della passata stagione è stato riconfermata.

Tre le facce nuove, più un gradito ritorno. Quest’ultimo è Matteo Cruciani che rientra nei ranghi dopo un po’ di tempo e tornerà a rinforzare il reparto arretrato della squadra che lo rappresenta di più, visto che stiamo parlando di un serraltano doc.

Difensori sono anche due dei nuovi arrivi, Emanuele Angeloni e Marco Lacchè. Il primo ex Amatori Appignano, il secondo ex Fabiani Matelica.

Terzo e ultimo rinforzo è Simone Raponi che da giocatore di calcio a cinque (Cantine Riunite Tolentino) passa al calcio ad undici con ruolo di centrocampista.

Prossimo appuntamento per il Serralta, come detto, alla fine del prossimo mese per l’inizio dei lavori ufficiali e si vedrà se per allora potranno esserci novità in squadra con la società sempre attenta alla possibilità di cogliere occasioni sul mercato in modo da rendere ancora più competitivo il gruppo.

r.p.