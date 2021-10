Trofeo Regioni: Sadovschi vince 2^ manche per le Marche

Se non fosse rimasto vittima di un contatto con un concorrente che l’ha disarcionato in una delle prime curve del tracciato nella manche d’avvio, probabilmente staremmo a commentare un successo di prestigio. Alessandro Sadovschi, 17enne alfiere del Team Pardi Royal Pat di Chieti, che gareggia su una Ktm 125 cc e difende i colori del Moto Club Settempedano dello storico presidente Mari Eugeni, ha chiuso al decimo posto la batteria d’avvio per poi prendersi la rivincita nella seconda e conclusiva manche, condotta in testa dall’inizio all’epilogo nella prestigiosa manifestazione del Trofeo delle Regioni di motocross. La gara, disputata lo scorso weekend a Ponte a Egola, in provincia di Pisa, ha visto al cancelletto d’avvio i più forti crossisti in erba di tutta Italia ed ovviamente anche delle Marche, che hanno potuto contare su Sadovschi, autentica punta di diamante dello schieramento della nostra regione, il quale ha messo tutti in fila nella seconda batteria percorsa come la prima sui 15’ di gara più due giri del tracciato, mordendosi i gomiti per l’incidente nella prima manche che gli è costato un piazzamento di assoluto prestigio, se non la vittoria assoluta. Da quando il crossista di San Severino sta seguendo, sotto il controllo dei qualificati elementi dello staff del Team Pardi di Chieti, il training di quattro sedute settimanali fuori regione, infatti, sta facendo notare rilevanti miglioramenti. Ora la prova del nove è fissata al 23 ottobre prossimo, quando ad Arco, in Trentino Alto Adige, tenterà la via del Campionato europeo Juniores. L’obiettivo minimo è superare le prove selettive di qualificazione per poi giocarsi le proprie chances il giorno seguente, nella gara valevole per l’alloro continentale.

Lu.Mus.