Covid un anno dopo: Marche sempre più “zona rossa”, in città 11 nuovi casi in un giorno

Da mercoledì 10 marzo anche le province di Pesaro Urbino e Fermo entrano nella zona rossa per il rialzo significativo del numero dei contagiati, anche se non raggiungono la soglia dei 250 casi ogni 100 mila abitanti. Nelle province di Ancona e Macerata, già in zona rossa dalla scorsa settimana, i numeri ancora non migliorano. Per capire come è la situazione attuale nei Comuni della provincia di Macerata siamo andati a vedere il report dei contagiati, pubblicato dalla Regione Marche, sulla base della banca dati dell’Asur.

Abbiamo preso i tredici Comuni, compreso San Severino, con i numeri più alti e abbiamo calcolato la media dei dati relativi ai positivi nel periodo dal 3 al 9 marzo, ottenendo questi risultati: Civitanova 318.86, Macerata 218.57, Recanati 150.57, Tolentino 144,29, Potenza Picena 135,14, Cingoli 115,86, Matelica 115,43, Montecosaro 115,00, Porto Recanati 114,43, Corridonia 113,86, Esanatoglia 101,71, Sarnano 69,71, San Severino Marche 65,71.

In questa classifica il nostro Comune è al tredicesimo posto su 55 Comuni. La punta massima è stata toccata a Civitanova con 344 positivi il giorno 8 marzo, mentre a San Severino è stato raggiunto il picco il 9 marzo con 77 unità, con undici casi in più rispetto al giorno precedente (8 marzo).

Di seguito riportiamo la media dei dati che riguardano le persone poste in quarantena, per il periodo sopraindicato: Civitanova 671,43, Macerata 478,43, Recanati 303,29, Cingoli 291,29, Corridonia 286,00, Montecosaro 284,14, Potenza Picena 264,14, Tolentino 247,29, Porto Recanati 237,29, Matelica 204,29, San Severino Marche 156,57, Esanatoglia 154,29, Sarnano 109,43.

Le “quarantene” nei diversi Comuni



In questo raggruppamento di dati il nostro Comune risulta essere all’undicesimo posto.

