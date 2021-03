Valle dei Grilli: atti vandalici lungo il sentiero ciclopedonale

Vandali in azione lungo il sentiero ciclo pedonale che conduce alla Valle dei Grilli. Neanche il lockdown, legato al Covid-19, ha fermano l’azione devastatrice di chi non sembra avere altro da fare che prendersela con l’ambiente. Il risultato? Panchine danneggiate, segnaletica divelta e distrutta, scritte sulla cartellonistica, una stella di David tracciata con un pennarello indelebile sopra la bandiera europea simbolo dell’Unione. E poi rifiuti abbandonati, vetri rotti vicino alle panchine in legno dalle quali qualcuno sembra essersi divertito a staccare alcune assi.

Alcuni scritte lasciate sui cartelloni danneggiati potrebbero aiutare a risalire agli autori degli atti vandalici che risalirebbero a diversi giorni fa, visto che con le restrizioni imposte dalla pandemia in teoria non ci si potrebbe muovere molto, neppure all’interno del territorio comunale.

L’accaduto è stato comunque segnalato all’autorità. L’area verde è gestita dall’Unione montana di San Severino e il presidente, Matteo Cicconi, ha lanciato un appello alla responsabilità e al rispetto dell’ambiente oltre che della cosa pubblica.

Troppo spesso le nostre aree verdi, le riserve, i parchi e i giardini delle nostre città e dei nostri paesi, infatti, sono teatro di piccoli e grandi episodi di inciviltà. E a farne le spese sono le nostre comunità.