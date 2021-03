Sala Italia, tendone di supporto alla campagna vaccinale

Il gruppo comunale di Protezione civile e il “Cisom” (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) hanno installato un tendone pneumatico all’ingresso della Sala Italia per accogliere, nel rispetto del necessario distanziamento, le persone chiamate alla vaccinazione antiCovid.

Un riparo da freddo e maltempo che può tornare utile per quanti sono in attesa del proprio turno, soprattutto per le persone anziane.

“All’interno ci sono delle sedie ben lontane fra loro e percorsi di entrata/uscita che garantiscono la massima sicurezza – dice il coordinatore Dino Marinelli -. Più avanti, quando le giornate faranno sentire l’aumento delle temperature, potrà proteggere dal sole. Domattina (lunedì 8 marzo; ndr) è prevista pioggia, quindi saremo pronti ad accogliere nel migliore dei modi coloro che sono in lista per essere vaccinati”.

Il tendone sistemato all’esterno della Sala Italia



La campagna vaccinale, infatti, riprende da San Severino e riguarda, come noto, gli Over80, il personale della scuola e quello delle forze di pubblica sicurezza.