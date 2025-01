3^ Categoria, al via il girone di ritorno: Serralta sconfitto sul campo del Caldarola

Serralta ancora sconfitto e partenza negativa nel girone di ritorno. I gialloblù cadono sul campo del forte Caldarola che si impone con un netto 3-0. Serralta che, sotto in avvio di partita, prova a reagire e lo fa mostrando attitudine e buone trame, ma ancora una volta viene punito per le disattenzioni difensive che stanno diventando una brutta e negativa abitudine che sta compromettendo prestazioni e risultati. Tutto ciò agevola gli avversari di turno e tanto più lo paghi se giochi contro rivali forti ed esperti come quelli del Caldarola che infatti hanno punito ogni errore settempedano. E’ un vero peccato per il Serralta uscire sconfitto da gare in cui riesce a far bene, ma paga a caro prezzo situazioni che potrebbero essere evitate con maggior attenzione e in tal senso ci sarà da lavorare mentalmente per invertire la rotta. Obiettivo che necessita di immediato lavoro per riprendere la marcia e per tornare a far punti. Occasione il prossimo impegno casalingo contro il Pievebovigliana.

Alla vigilia della trasferta di Caldarola c’era consapevolezza dell’impegno difficile e tale si è rivelato visto che i padroni di casa hanno sbloccato il risultato praticamente al primo affondo. Sugli sviluppi di un corner Barucca mostra la specialità della casa ed infila di testa. Colpito a freddo il Serralta reagisce bene e prova ad andare in avanti. Buratti (titolare al posto dell’ex Falconi squalificato) ha una buona chance ma il suo tiro è centrale e parato da Gatti. Lo stesso Buratti (buona la sua prova) si mette in luce in avvio di ripresa quando scaglia un tiro a giro che termina fuori di poco.

Nel Caldarola entra il “colpo” di mercato invernale, cioè Daniel Duca, che ci mette un attimo a raddoppiare: gli ospiti perdono palla e scatta il contropiede biancorosso che permette a Duca di arrivare davanti a Lanari per poi superarlo con un preciso destro. Brutto colpo per il Serralta che vede la strada in salita e la partita compromessa, cosa che diventa ancora più concreta quando Frapiselli firma il tris: ancora una palla persa in uscita dai gialloblù che aziona la ripartenza del Caldarola che consente al centrocampista di realizzare la rete che sancisce la fine dei giochi.

CALDAROLA-SERRALTA 3-0

MARCATORI: pt 4’ Barucca; st 20’ Duca, 34’ Frapiselli

CALDAROLA: Gatti, Caporaletti, Lucaroni, Bompadre, Barucca, Mennecozzi (1’ st Pelati), Frapiselli, Gabrielli, Raponi (10’ st Duca), Micarelli, De Ronzi. A disp. Scattolini, Della Ceca, Santecchia, Ercoli, Rinaudo, Filoni, Marchionni. All. Raffaelli

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Rapaccioni, Gega, Botta, Crescenzi, Moretti (15’ st Pelagalli), Lacchè (1’ st Codoni), Vissani, Ceresani, Buratti (35’ st Cambriani). A disp. Soadoni, Baruni, Vissani Enrico, Testa, Magarelli, Cruciani. All. Masciani

Roberto Pellegrino