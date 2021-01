Assem, si dimette il Consiglio di amministrazione

Stamattina il presidente Manila Amici e i consiglieri, Mauro Francucci e Michele Cataldi, “con profondo rammarico” hanno presentato le loro dimissioni dalla carica di componenti del Consiglio di amministrazione dell’Assem SpA.

Nella comunicazione di rinuncia all’ufficio depositata al protocollo del Comune di San Severino richiamano e dettagliano gli elementi e le ragioni che li motivano a questa decisione, che “seppur sofferta si rende necessaria quale estremo atto di coerenza di quanto sinora svolto per garantire non solo la migliore gestione dell’Assem ma, soprattutto, la concreta predisposizione di un progetto finalizzato a salvaguardare l’Assem stessa nei prossimi quattro anni dalla graduale modifica e perdita dei servizi attualmente svolti”.

Ringraziando “per la fiducia che l’Amministrazione comunale ha riposto nelle loro persone in questi anni, per l’onore offerto nella guida e nella rappresentanza di un’azienda che merita il pieno rispetto per la qualità, la professionalità e la competenza nei servizi svolti”, gli amministratori rivolgono il loro “più profondo e sincero ringraziamento a tutto il personale dell’Azienda”.