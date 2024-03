Rhutten eccellenza delle Marche: encomio del Consiglio regionale a Mario Marinelli

Sono sedici le eccellenze marchigiane che hanno ricevuto l’encomio del Consiglio regionale per il contributo offerto in termini di presenza e permanenza sul territorio, lustro e prestigio alla comunità regionale, benessere e stabilità economica a collaboratori e loro famiglie. La cerimonia di consegna della benemerenza del Consiglio regionale si è svolta a Palazzo delle Marche dove sono intervenuti gli imprenditori premiati, accompagnati dalle loro famiglie, in molti casi parte integrante dell’organigramma aziendale, autorità e rappresentanti delle Amministrazioni comunali dove hanno sede le aziende.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, portando il saluto del presidente Dino Latini, si è rivolto alla platea di imprenditori definendoli “persone abituate a tradurre idee in fatti concreti”.

“Ho sempre amato il mondo che rappresentate – ha detto Pasqui – un mondo che sa ben coniugare capacità artigianali e innovazione”.

Il vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Saltamartini, ha portato il saluto del presidente Acquaroli e della Giunta, esprimendo “gratitudine agli imprenditori per il loro merito sociale, testimoni di gusto, bellezza e innovazione”.

Dopo gli interventi degli imprenditori che hanno raccontato la storia e il presente della loro azienda, si è svolta la cerimonia di consegna degli encomi del Consiglio regionale.

Le imprese e gli imprenditori premiati:

Filippo Sorcinelli, Alter duo srl di Mondolfo

Federico Crognaletti delle Autolinee Crognaletti di Jesi

Fabiano Gobbi, Azienda mobiliera Gobbi di Tolentino

Emiliano Baldi di Baldi Carni di Jesi

Eleonora Brocanelli di Brocanelli srl di Serra de’ Conti

Silvano Sassetti del Calzaturificio Silvano Sassetti di Monte San Pietrangeli

Carlo Garofoli della Casa vinicola Garofoli di Loreto

Marco Ragni della Fatar srl di Recanati

Bruno Tanoni della Fbt Elettronica di Recanati

Gaetano Maccari del Gruppo entroterra spa – Pasta di Camerino

Mara Cesauri della Marester Style di Sassoferrato

Massimiliano Mattoli della Mattoli srl di Jesi

Giuseppe Casali della Pigini group di Loreto

Mario Marinelli della Rhutten srl di Caldarola

Alessio Miliani di Terra e Sole di Montecassiano

Enrico Vissani della Vissani macchine di Tolentino.