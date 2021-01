Fratelli d’Italia chiede lumi sulle dimissioni del CdA Assem

“Con sorpresa apprendiamo le dimissioni del Consiglio di amministrazione dell’Assem SpA, precedute dalla riconsegna delle deleghe da parte dell’assessore Tarcisio Antognozzi, considerato una colonna portante dell’Amministrazione Piermattei, motivate proprio da una diversa visione sul futuro dell’Assem SpA, di cui il Comune di San Severino è socio unico. Al netto delle questioni di natura tecnica (che competono appunto ai tecnici) – sottolinea il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Tiziana Gazzellini – chiedo al sindaco e all’Amministrazione le motivazioni del dietrofront proprio nel momento delle decisioni su una questione che riguarda fortemente il futuro dell’azienda, fiore all’occhiello della città, e di tutti coloro che vi lavorano. Non è certamente “fatto di cronaca” l’imminente tornata elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione comunale e, a tal riguardo, sorge un dubbio: un accordo rivolto al futuro della nostra città viene forse posticipato a causa dei prossimi impegni amministrativi? Sappiamo bene che nel recente passato, amministratori accorti avevano tentato la strada dell’aggregazione, ma purtroppo prevalsero interessi di bottega. Non ripetiamo questa esperienza!”.