Ospedale: in pensione Luisa Dipentina, fulcro dell’Oculistica

Dopo una vita lavorativa dedicata alla professione infermieristica, Luisa Dipentina, del reparto oculistico dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino, è andata in pensione. Ha timbrato il cartellino, per l’ultima volta, ieri, giovedì 31 dicembre: anno nuovo, pensionata nuova.

Luisa ha lavorato per anni in oculistica, sin da quando era primario il dottor Gino Dichiara, ed ora ha salutato le infermiere, i medici e tutto il personale paramedico: finalmente la meritata pensione, dopo aver svolto con professionalità, precisione e disponibilità la sua attività, diventando un fulcro di quella realtà. Affettuoso e sentito l’addio dei colleghi: «Ci mancherà, era un punto di riferimento per tutti noi»; questo è il pensiero del personale infermieristico e medico che ha conosciuto Luisa, e che ora la congeda con un misto di felicità e malinconia. Una testimone della storia del nostro presidio sanitario. Ma ora è il momento di godersi la vita fuori dall’ospedale, senza dover più pensare alle incombenze della vita ospedaliera: se ne vanno i piaceri, le soddisfazioni del mestiere, ma si lasciano alle spalle anche tutte le ansie e le problematiche di un lavoro impegnativo (oggi, reso ancor più difficoltoso dalla situazione scaturita dal Covid-19).

Dopo il saluto dei colleghi, anche noi de Il Settempedano le auguriamo di vivere una nuova e felice vita.

Silvio Gobbi