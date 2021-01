Polizia locale: ringraziamenti e plauso all’ispettore capo Marco Gatti

Il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore alla Sicurezza, Jacopo Orlandani, a nome dell’Amministrazione comunale e della città di San Severino, hanno consegnato all’ispettore capo Marco Gatti una targa di riconoscimento per aver guidato la Polizia locale, con incarico speciale, dallo scorso febbraio ad oggi a seguito del pensionamento dell’ex comandante Sinobaldo Capaldi.

In servizio alla Municipale dal maggio del 2012, proveniente dalla Polizia provinciale, l’ispettore Gatti ha mostrato sempre grande collaborazione e dedizione al dovere portando avanti instancabilmente il proprio lavoro assieme agli altri membri della Polizia cittadina che conta 9 agenti, 2 amministrativi, più gli addetti al Servizio viabilità.

“Sempre disponibile non si è mai tirato indietro, in particolare durante la prima fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ed è stato impegnato in prima linea assieme ai colleghi agenti. Nelle prossime ore – dice il sindaco ringraziando l’ispettore capo per il proficuo lavoro – provvederemo alla nomina del nuovo comandante della Polizia locale”.