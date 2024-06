PD, incontro pubblico sul Premierato con Francesco Rocchetti

“Il Premierato di Giorgia Meloni è una riforma sbagliata, che intacca e stravolge gli equilibri costituzionali limitando i poteri del Presidente della Repubblica e del Parlamento. Il Governo, con le sue scelte in materia di riforme costituzionali, sta dividendo il Paese e allargando sempre di più le disuguaglianze sociali. Questa riforma, frutto dello scambio con l’autonomia differenziata di Calderoli, mette in discussione i diritti sanciti dalla Costituzione, creando gravi squlibri tra i poteri dello Stato, con il rischio concreto di far prevalere gli egoismi sulla solidarietà e la coesione”.

Su questo tema il circolo PD di San Severino organizza un incontro pubblico per discutere e ragionare insieme di questa riforma con il professor Francesco Rocchetti (presidente del Comitato provinciale dell’Anpi di Macerata) giovedì 4 luglio alle 21.15 presso il giardino del Circolo ricreativo settempedano Acli in via XX Settembre. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Giovanni Chiarella