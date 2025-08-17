Viabilità: approvato progetto di manutenzione della strada Colmone, Borgianelle, Pitino

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e il rifacimento della pavimentazione della strada comunale di Colmone. L’intervento interesserà il tratto che va dall’incrocio con la strada statale 502 di Cingoli fino all’incrocio con la strada vicinale di Borgianelle.

Questo tratto stradale è di particolare importanza poiché collega la “502” di Cingoli con la “361” Septempedana e serve le località di Colmone, Borgianelle e Pitino che ospitano numerose attività agricole, di ristorazione e ricettive.

L’intervento si rende necessario a causa del deterioramento della pavimentazione esistente che presenta buche e solchi, non più risolvibili con riparazioni localizzate. L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza veicolare, eliminare i pericoli, soprattutto durante il periodo invernale, e diminuire i costi di manutenzione. Il rifacimento della pavimentazione andrà inoltre a sostenere e facilitare l’accesso alle attività locali.

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 385 mila euro. Il progetto è stato redatto dai tecnici dell’Area Manutenzioni del Comune. La spesa sarà coperta in parte con il reimpiego dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada e in parte con risorse finanziarie comunali disponibili nel bilancio 2025-2027.

L’affidamento dei lavori avverrà tramite procedura aperta, con l’utilizzo delle piattaforme telematiche, e sarà gestito dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione montana. La scelta del contraente sarà basata sul criterio del minor prezzo.

I lavori previsti comprendono principalmente il rifacimento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso ma anche la sistemazione della segnaletica. Il progetto esecutivo, che include anche il Piano di sicurezza e coordinamento, è stato approvato dalla Giunta comunale ed è immediatamente eseguibile.