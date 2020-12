‘Incontri con l’autore’: online Silvio Danese e Pietro Caliceti

In attesa della speciale programmazione in streaming prevista per le festività, con numerosi, straordinari e imperdibili incontri, i Teatri di Sanseverino presentano le attività della settimana. Da mercoledì 16 dicembre va on line l’incontro con Silvio Danese mentre da sabato 19 dicembre sarà on line l’incontro con Pietro Caliceti.

Gli incontri con gli autori, come i precedenti, saranno pubblicati sulle pagine Facebook dei Teatri di Sanseverino e dell’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune. Pure la pagina Facebook del Settempedano proporrà le interviste curate dal direttore artistico Francesco Rapaccioni.

Il giornalista e scrittore Silvio Danese è uno dei più importanti critici cinematografici italiani, collaboratore di QN, il Quotidiano Nazionale cui fanno capo le testate de Il Resto del Carlino, La Nazionale e Il Giorno. Per la casa editrice La Nave di Teseo ha recentemente pubblicato il romanzo “Intervista alla sposa”, un vibrante dialogo a due tra il narratore, forse un giornalista o forse uno scrittore, e Stefania che, dal carcere, rivive la sua storia di violenza fisica e verbale da parte del marito ma soprattutto si interroga sulla sua vita di moglie e di madre, di donna non riconciliata, a tratti rabbiosa e a tratti rassegnata, ponendosi domande inesorabili su amore, sacrificio, identità, abuso e omertà.

Pietro Caliceti, avvocato e scrittore, presenterà, invece, il suo ultimo romanzo “L’opzione di Dio”, edito da Baldini+Castoldi: un thriller dai ritmi serrati che coinvolge l’elezione del nuovo papa, anzi meglio la “lotta” tra i due principali candidati a essere il successore del papa e che pone in primo piano questioni cruciali e irrisolte che coinvolgono la cristianità, i credenti e le gerarchie ecclesiastiche.