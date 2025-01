Lunedì 27 al Feronia la “Form” omaggia Nino Rota con un viaggio fra cinema e musica

Un tributo alla magia del cinema e alla musica di Nino Rota, premio Oscar e autore delle colonne sonore che hanno segnato l’immaginario collettivo. È questo il cuore del concerto della “Form” (Orchestra filarmonica marchigiana) in programma lunedì 27 gennaio al teatro Feronia (ore 21): un omaggio al celebre compositore attraverso un ricco e affascinante repertorio.

Sotto la direzione del versatile Roberto Molinelli, musicista di fama internazionale, il concerto sarà arricchito dalla presenza di Enzo Turriziani, trombone solista dei Wiener Philharmoniker. Per l’occasione, la “Form” presenterà in prima esecuzione assoluta un’opera commissionata proprio a Molinelli: Ecos de Tierra Latina, scritta per trombone e orchestra.

Il programma della serata si apre con il Concerto per archi (1964), un’opera che evoca l’atmosfera del grande schermo, per poi proseguire con il Concerto per trombone e orchestra (1966), considerato uno dei capolavori del repertorio classico per lo strumento. A seguire, l’attesa prima esecuzione del brano di Molinelli, interpretato da Turriziani. Il gran finale sarà un omaggio alle colonne sonore che hanno reso Rota celebre in tutto il mondo: brani tratti da La strada, Il padrino – Parte Seconda, Amarcord, I Clowns e 8½, rielaborati per l’occasione dallo stesso Molinelli. Un viaggio musicale che celebra la capacità unica di Rota di unire eleganza e forza evocativa.

Il concerto riguarda cinque città marchigiane: oltre a San Severino, il tour ha fatto tappa sabato 25 a Osimo per poi proseguire domenica 26 al Teatro La Perla di Montegranaro e, dopo il Feronia, sarà la volta di Ancona (martedì 28 gennaio) con un evento speciale come l’inaugurazione della nuova Aula magna d’ateneo “Guido Bossi”. Infine, il tour si concluderà mercoledì 29 al Teatro della Fortuna di Fano.

I biglietti sono disponibili presso le biglietterie dei teatri coinvolti e sul portale vivaticket.com.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale della “Form”: www.filarmonicamarchigiana.com.