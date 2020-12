I “Teatri” a colloquio con l’ex ministro Giovanni Maria Flick

I Teatri di Sanseverino che, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore”, dialogano in rete con Giovanni Maria Flick, autore del libro “Giustizia in crisi (salvo intese)”, a cura di Baldini e Castoldi Editori.

Giovanni Maria Flick, professore universitario e magistrato, già Ministro della Giustizia e presidente emerito della Corte Costituzionale, affronta, alla luce della pandemia, i nodi principali della crisi della giustizia penale in Italia: la crisi della legge, la crisi dei giudici, la crisi dei processi e la crisi delle carceri. Nell’incontro con il direttore artistico Francesco Rapaccioni il professor Flick, in modo chiaro e comprensibile, ripercorre i punti salienti di un tema di grande attualità.

L’intervista è disponibile sulle pagine Facebook de “i Teatri di Sanseverino” e dell’assessorato comunale alla Cultura.

In precedenza la rassegna “Incontri con l’autore” ha proposto un’intervista on line allo scrittore Bruno Morchio, autore di “Voci nel silenzio”, libro edito da Garzanti. In questa nuova avventura del detective genovese Bacci Pagano, Morchio racconta una fase del lock-down di aprile con lo sguardo però volto al ventennio precedente. Situazioni personali e familiari si intrecciano alla storia politica e alle vicende sociali italiane.

Pure in questo caso l’intervista è stata curata da Francesco Rapaccioni.

Anche Il Settempedano propone gli incontri on line sulla propria pagina Facebook.