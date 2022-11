La Rhütten San Severino si complica un po’ la vita a Grottammare dove, nel corso del terzo periodo, consente ai padroni di casa di tornare in scia (53-57), ma alla fine ottiene i due punti in palio con un rassicurante margine di 15 lunghezze (73-88) e torna al successo nell’anticipo della 6^ giornata dopo lo stop interno ad opera della co-capolista Macerata di sabato scorso. «Non è stata una partita bellissima da parte nostra – ammette il diesse Guido Grillo -. La squadra di Grottammare, molto giovane ed ancora al palo, ci ha comunque dato filo da torcere fino a metà dell’ultimo quarto, quando siamo riusciti finalmente a prendere il largo. Dopo il parziale di 5-0 per i rivieraschi in avvio, abbiamo pian piano iniziato una buona circolazione di palla e trovato migliori soluzioni in attacco, tanto da finire il primo periodo avanti in doppia cifra: 22-12. Nel secondo molti alti e bassi e troppe nostre amnesie difensive hanno consentito ai locali di rimanere in partita (32-42). Dopo l’intervallo lungo il Grottammare, grazie anche a buone percentuali dalla lunga distanza, si è riavvicinato fino al -4 (53-57). Ma nel periodo di epilogo abbiamo stretto le maglie difensive ed operato scelte migliori in attacco (31 punti nell’ultimo quarto per i biancorossi di Sparapassi, ndr) fino a chiudere sul 73-88». Per l’ispirato pivot Potenza (top-scorer con 26 punti e 15 rimbalzi), l’ala Fucili (22 punti e 9 rimbalzi) e soci, attualmente terzi in classifica con il Montegranaro, ora alcuni giorni di training sereno, prima di affrontare in casa il Matelica sabato 19 novembre alle 18.

GROTTAMMARE BASKET-RHÜTTEN 73-88

GROTTAMMARE: Del Zompo, Marziani, Di Monte, Quinzi, Obletter 27, Marino 2, Al. Maiorana Liga 3, An. Maiorana Liga 10, Veronesi 12, Bortnikovs 16, Mudimbi, Kabunda 2. All. Roncarolo

RHÜTTEN: Uncini 3 (1 tiro da 3 punti), Severini 8, Massaccesi 10 (1 t. da 3p.), Potenza 26, Cruciani 4, Gharbi 2, Magnatti, Strappaveccia 9 (1 t. da 3p.), Fucili 22 (1 t. da 3p.), Ortenzi 3, Della Rocca 2, Cantani. All. Sparapassi

Note: parziali 12-22/20-20/21-15/20-31; progressivi 12-22/32-42/53-57/73-88; nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini