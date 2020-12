Stagione ferma fino a gennaio, restano gli eventi online

Emergenza Coronavirus, i Teatri di Sanseverino confermano, in base anche ai contenuti del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 fino al 15 gennaio 2021.

Restano però confermate tutte le attività in streaming disponibili in libero accesso sulle pagine Facebook dei Teatri di Sanseverino e dell’Assessorato alla Cultura e la Turismo del Comune.

Sono on line l’incontro con il giallista Bruno Morchio e quello con Giovanni Maria Flick, già ministro della Giustizia nel primo governo Prodi e presidente della Corte Costituzionale, mentre sabato 12 dicembre sarà on line l’incontro con Claudio Petruccioli, ex presidente della Rai.

Per via delle nuove indicazioni contenute nell’ultimo Dpcm tutte le attività che prevedono la presenza di pubblico sono dunque sospese.

In ragione di ciò la programmazione dei Teatri di Sanseverino subirà alcune modifiche.

Lo spettacolo “Sherazade” con Paola Pitagora, Marco Sollini e Salvatore Barbatano (serata inaugurale della stagione di prosa 2020/2021), previsto per giovedì 10 dicembre ore 20.45 è rinviato a data da destinarsi.

Il concerto per Giorgio Lorenzini, previsto per sabato 19 dicembre ore 20.45, è rinviato a data da destinarsi.

Viene cancellato il concerto di Natale, previsto per domenica 20 dicembre ore 17, così come vengono cancellati il concerto dell’Epifania, previsto in doppio turno per martedì 5 gennaio ore 20.45 e mercoledì 6 gennaio ore 17.

Gli appuntamenti previsti per le rassegne “Altre culture” e “Incontri con l’autore” saranno riprogrammati quando e come possibile.