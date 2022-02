Calcetto, prima vittoria esterna del Serralta: 3-1 all’Aurora Treia

Arriva il primo risultato positivo in trasferta del campionato per il Serralta e sono tre punti che vogliono dire vittoria sul campo dell’Aurora Treia (1-3). Il primo impegno del trittico lontano dalle mura amiche termina al meglio per i gialloblù che tornano ad assaporare il gusto dolcissimo del successo espugnando un campo difficile e in una sfida sentita che regala, quindi, doppia soddisfazione. Il primo tempo è stato equilibrato nel contesto di una gara combattuta che ha visto due squadre affrontarsi a viso aperto. Il Serralta si è trovato sotto all’intervallo, ma la ripresa è stata affrontata con la testa giusta e giocata al meglio tanto che i ragazzi di Falsetti sono riusciti a ribaltare la situazione realizzando le tre reti che hanno sancito punteggio definitivo e vittoria ospite. La classifica sostanzialmente non cambia, ma le distanze dall’avversario più vicino, proprio i rivali di questo turno, sono ridotte (da sette a quattro lunghezze ovvero 16 punti contro 20). Prossimo impegno venerdì 4 marzo ad Avenale.

Cronaca

Dopo due gare casalinghe andate male, il Serralta va in trasferta per cercare di invertire il trend. C’è bisogno di cambiare marcia e tornare a fare punti, possibilmente il bottino pieno. Rivale di turno l’Aurora Treia che apre le danze con Medei(4’) che scarica il diagonale contro il palo. Ci riprova lo stesso Medei con un tiro ravvicinato che viene rintuzzato dal rientrante Vignati che compie una bella parata. Il Serralta entra in scena al 7’ con Bonci che sfiora il palo su punizione. Medei è in serata ed è ancora protagonista quando centra la traversa. Al 15’ Bonci replica la conclusione precedente trovando la respinta di piede del portiere avversario. Al minuto 24 il match si sblocca. I gialloblù perdono palla consentendo ai locali di partire in superiorità numerica in contropiede finalizzato da Diop. Prima di andare al riposo il Serralta tenta di trovare il pari. Al 28’ Sileoni compie un bell’intervento su Pellegrini che replica più tardi con un tiro messo in angolo dal portiere treiese che ferma anche un tentativo ravvicinato di Nardi. L’ultima azione del primo tempo è del solito Medei che costringe Vignati ad alzare sopra la traversa. Il secondo tempo inizia con un Serralta deciso e convinto. Un fallo in area su Nardi sembra netto, ma l’arbitro fa giocare. Al minuto 16 un bello scambio tra Nardi e Pellegrini manda al tiro quest’ultimo con Sileoni che blocca. Il più che meritato pari dei settempedani giunge al al 18’ quando Bonci scende sulla destra per poi insaccare con un gran destro. L’inerzia della partita ora è decisamente dalla parte del Serralta che sessanta secondi dopo va in vantaggio. Pellegrini recupera palla e mette sul secondo palo dove Nardi è puntuale nello spingere in porta il pallone del 2-1. Al 22’ arriva il giusto premio per Pellegrini che centra il bersaglio con un ottimo tiro. E’ l’episodio che pone fine al match sancendo l’importante successo del Serralta.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Ciriaco, Piccinini, Pellegrini, Dialuce, Moscoloni, Migliozzi, Bonci, Palazzesi, Nardi, Gashi, Malandra. All. Falsetti.

Roberto Pellegrino