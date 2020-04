Famiglia Pettinari in lutto per la scomparsa del caro Paolo

Dopo la scomparsa di Giovanni Papavero e di sua madre Maria Antonini, la nostra città piange un’altra vittima da Coronavirus: Paolo Pettinari, 72 anni, residente a Treia ma papà di Michele, titolare della nota falegnameria “AM” che ha sede in viale Europa, a San Severino.

L’uomo era ricoverato all’ospedale di Civitanova dal 18 marzo scorso. Prima di andare in pensione aveva lavorato come meccanico e poi in un’azienda agricola. Lascia anche un altro figlio, Raffaele, carabiniere in servizio a Macerata.

La famiglia Pettinari a San Severino è conosciuta e stimata. Tante sono state le testimonianze di affetto e vicinanza subito pervenute, via social, all’imprenditore Michele e ai suoi cari, ancora costernati per il dolore. Sincero cordoglio viene espresso anche dal Settempedano.

Oggi, in regione, sono state 17 le vittime da Covid-19: nove a Pesaro, due a Macerata, tre a Fermo, una ad Ascoli e due ad Ancona. Sono 574 i deceduti nelle Marche dall’inizio dell’epidemia.