Una stoica Sios Novavetro vince per 3 a 2 nella trasferta di Belvedere Ostrense, rimontando uno svantaggio di 2-0, e mantiene così un distacco di due punti nei confronti della Virtus Fano, seconda forza del campionato di serie C maschile.

Dopo un primo set giocato a pari livello, in cui i padroni di casa la spuntano nel finale (26-24), la Sios Novavetro accusa il colpo e perde anche il secondo parziale (25-23). Ma al ritorno in campo, la musica cambia e i settempedani fanno la voce grossa fin dal primo minuto. Il rientro in campo di Petrocchi scalda gli animi ai compagni e un punto alla volta inizia quella che è stata una delle rimonte più belle per i nostri ragazzi: 16-25, 20-25 e 10-15 sono i parziali con cui i ragazzi di coach Pasquali hanno ribaltato lo svantaggio e portato a casa due punti d’oro.

Il successo, infatti, consente alla formazione di San Severino di presentarsi all’ultima partita di campionato con 2 punti di vantaggio sulla Virtus Fano, che è l’avversario di fine stagione: il big match è in programma sabato 1 aprile, alle ore 18, al palasport “Ciarapica”: chi vince salirà direttamente in serie B, chi perde proseguirà il cammino nei play off.

Ai ragazzi gialloblu, visto il vantaggio in classifica, basterà conquistare anche un solo punto per avere la matematica promozione.

Ma Fano sarà agguerrita e scenderà in campo pronta a regalare un’altra delusione ai nostri ragazzi.

Ecco il motivo per il quale la Sios Novavetro avrà bisogno del sostegno di tutti gli appassionati di San Severino. Appuntamento, dunque, da non mancare!