Serralta batte 4-0 il San Ginesio e fa un altro passo avanti verso i play off

Compie un altro passo consistente verso i play off il Serralta che conquista i tre punti contro il San Ginesio consolidando un secondo posto che ormai è l’obiettivo primario da cogliere per poter affrontare al meglio la post season. Dopo il turno di riposo torna in campo la formazione gialloblù e non fallisce l’appuntamento casalingo contro un avversario tosto e organizzato che nel primo tempo impegna i padroni di casa (finisce 0-0 senza occasioni degne di nota e con i portieri inoperosi) per poi cedere nella ripresa alla forza e alle motivazioni, ben maggiori, di un Serralta in forma, determinato e convinto che riesce a sfondare fino a dilagare con le quattro reti che sanciscono il punteggio definitivo di 4-0.

Il via alle ostilità spetta a Sfrappini che va a colpire di testa con palla sopra la traversa. In seguito poche emozioni e evidente equilibrio. Portieri poco impegnati. Al 27’ Lambertucci pesca in area Cappellacci non riesce a tirare da buona posizione. Al 36’ capitan Lambertucci fa viaggiare in profondità Sfrappini che mette in mezzo un pallone invitante che viene fermato da un difensore. Al 44’ ospiti in evidenza con Caponi che gira di testa mettendo di poco sul fondo. La ripresa mostra fin da subito un Serralta voglioso di vincere e il cambio di ritmo è palese. Valenti, ben servito da Moretti, non riesce nell’aggancio ma al 6’ ha miglior sorte dato che dopo aver effettuato un cross rasoterra vede il portiere andare in tuffo per una presa che sembra agevole ed invece diventa beffarda con la sfera che gli sfugge fino a rotolare in rete. Errore pesante per il San Ginesio che si ritrova sotto. Al minuto 12 bel colpo di testa di Sfrappini, a lato di poco, su ottimo cross di Paciaroni. Al quarto d’ora il raddoppio è servito. Vissani, entrato da poco, scatta centralmente su passaggio perfetto di Lambertucci e di precisione supera il portiere in uscita mettendo nell’angolino basso. Il solito attivissimo Lambertucci sfiora la rete sugli sviluppi di un corner. Il tris giunge da lì a poco (37’) quando Moretti va via in dribbling sulla fascia per mettere poi in mezzo dove Vissani irrompe con potenza e di forza gira in porta. Nel finale c’è gloria per i nuovi entrati, Prima è Pelagalli con una rasoiata dal limite ad impegnare severamente Capri; quindi è Cambriani a servire il poker con un preciso tocco sotto porta e in mischia per la rete che fissa il risultato, ennesimo successo dei gialloblù che marciano spediti nei piani alti della classifica.

Le formazioni

SERRALTA: Palazzetti, Paciaroni (66’ Rapaccioni), Crescenzi, Lambertucci (86’ Cambriani), Angeloni, Sparvoli, Cappellacci (55’ Vissani), Lacchè, Sfrappini (76’ Pelagalli), Valenti, Moretti. A disp. Spadoni, Magarelli, Magnapane, Fabrizi, Raponi. All. Masciani

SAN GINESIO: Capri, Scagnetti, Annessi, Brasili Francesco, Brasili Marco, Caponi, Iommi, Santucci, Azzacconi, Illuminati, Menghi. A disp. Luciani, Iommi Giacomo, Illuminati Francesco, Carradori, Perfetti, Taccari. All. Francia

Roberto Pellegrino