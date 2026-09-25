A Colleluce torna la Sagra dell’Acquaticcio: appuntamento domenica 4 ottobre

Il borgo di Colleluce si prepara a celebrare la 13ª Sagra dell’Acquaticcio, appuntamento dedicato ai sapori e alle tradizioni del territorio. L’iniziativa è in programma domenica 4 ottobre, a partire dalle 15, nella frazione di San Severino.

La manifestazione propone un pomeriggio all’insegna della convivialità e della gastronomia locale, con diverse bancarelle dedicate all’acquaticcio, alle castagne, alla vernaccia e ai dolci.

Ad arricchire il programma sarà la partecipazione del gruppo folkloristico “Balcone delle Marche” di Cingoli, che contribuirà con musica e tradizioni popolari a creare l’atmosfera della festa.

La Sagra dell’Acquaticcio rappresenta così un’occasione per ritrovarsi nel borgo di Colleluce e valorizzare prodotti, usanze e cultura popolare del territorio. Per i visitatori è inoltre segnalata la disponibilità di ampio parcheggio.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 4 ottobre, dalle ore 15, al Castello di Colleluce, per un pomeriggio dedicato ai sapori autunnali e alla tradizione marchigiana.