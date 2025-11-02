Tiro alla fune: Chiara Corsi fa sul serio, tre vittorie su tre al debutto con i “Cobra Fermo”

Domenica 26 ottobre al palazzetto dello sport “Albino Ciarapica” si è disputato il Campionato italiano di tiro alla fune categoria 600 kg e il torneo promozionale categoria 510 kg. Durante l’evento della “Promozionale” abbiamo assistito al debutto tra le fila dei Cobra Fermo della settempedana Chiara Corsi, anno 2002.

La giovane atleta si è avvicinata a questo sport con l’ultima edizione del Palio dei Castelli partecipando alla contesa con il Rione Settempeda e ricevendo anche una targa da parte del sindaco Rosa Piermattei per essere stata l’unica donna ad aver preso parte alla gara del tiro alla fune del Palio.

Il suo talento non è passato inosservato e subito è arrivato il reclutamento da parte dei “Cobra”.

Tutto lo staff del Rione Settempeda fa i migliori auguri a Chiara per il suo debutto, tra l’altro ottimo perché ha vinto tutte e tre le sfide disputate sul parquet settempedano, e la sosterrà dal punto di vista della preparazione atletica e morale, facendo il tifo per lei in vista delle future gare che andrà ad affrontare. “Siamo sicuri – conclude il presidente dell’associazione Rione Settempeda, Daniele Prato – che per Chiara ci saranno belle e grandi novità.

Ad maiora semper “biscetta”!”.