Viale Mazzini, inaugurata nuova attività: è la “Computer Care”

San Severino si arricchisce di una nuova attività. Taglio del nastro, in viale Mazzini al civico numero 12, per il negozio Computer Care di Ramzi Ezzahraoui. Lo store fornisce supporto e assistenza tecnica, articoli per informatica e ufficio.

Alla festa per la nuova apertura è intervenuto anche il sindaco Rosa Piermattei: “Ogni volta che apre una nuova attività è un momento di gioia per la nostra comunità – ha detto il primo cittadino settempedano –. Sono contenta che i giovani continuino a investire nel nostro territorio”.