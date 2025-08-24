Per la rassegna regionale “Tau” le terme romane di Septempeda ospitano “Di guerra e di pace”

Lunedì 25 agosto, alle ore 21.30 (ingresso gratuito), il Parco archeologico di Septempeda ospita lo spettacolo “Di guerra e di pace”, tratto da Tucidide, Tacito, Tolstoj e altri autori, grazie a un’idea di Francesco Rapaccioni, direttore artistico de “I Teatri di Sanseverino”. Alla serata, inserita nel cartellone del Festival regionale dei Teatri antichi uniti (“Tau”), partecipano Gabriela Eleonori e Giovanni Moschella come voci recitanti, alcuni membri dell’associazione “Sognalibro” per le letture e “BMAS360°” per l’accompagnamento musicale (Dj set). E’ prevista, dopo lo spettacolo, una visita guidata gratuita al Parco archeologico di Septempeda, dove dalle 20.30 alle 23 viene creata una zona ciclopedonale riservata.

“In un momento in cui la pace deve essere strenuamente ribadita come valore a cui fare riferimento e condizione essenziale del vivere civile, la riflessione su testi del passato che affrontano l’argomento partendo anche dall’ottica opposta, la guerra, ci pare necessario e utile – sottolinea Francesco Rapaccioni -. Il viaggio inizia con Tucidide, direttamente coinvolto nelle vicende narrate nella sua opera più famosa, La guerra del Peloponneso, dove esibisce una stupefacente competenza in tutte le materie tecniche e la definisce “il più grande sconvolgimento prodottosi nel mondo greco e in quello non greco: insomma per gran parte dell’umanità”. Si prosegue con altri grandi autori della classicità che hanno affrontato l’argomento, per arrivare a tempi più vicini e a Tolstoj che, con la sua “opera-mondo”, il cui titolo è stato preso in prestito per la serata, ha tratteggiato ogni possibile condizione umana sia dal punto di vista sociale che psicologico. Il tutto con la preoccupazione e lo scopo di fornire un’analisi che consenta di prevedere il verificarsi di simili situazioni e l’obiettivo di ogni cittadino, umanamente preoccupato e incalzato dalla necessità di pianificare giuste azioni, quelle volte a una pace stabile e condivisa”.

Per la mobilità alternativa e sostenibile, da Piazza del Popolo alle Terme Romane, in bicicletta elettrica è possibile prenotare o chiedere informazioni a Francesco Mosciatti (tel. 3337981184).