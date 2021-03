Marche a due colori: “zona rossa” per Macerata e Ancona, “zona arancione” nelle altre province

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo. Passano in area arancione le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. La Lombardia evita la zona rossa, passando all’arancione scuro. La Campania passa in zona rossa da lunedì 8 marzo. Nelle Marche, come noto, scatta da oggi – 6 marzo – la “zona rossa” nelle province di Ancona e Macerata. Si applicano così tutte le misure del nuovo Dpcm compresa la chiusura, con didattica a distanza, per tutte le scuole di ogni ordine e grado e per le università. Le province di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno restano in zona arancione.

Cosa comporta la “zona rossa”.

Mobilità

Vietati gli spostamenti in altre regioni e anche all’interno del proprio Comune, salvo esigenze di lavoro, di salute o studio con autocertificazione.

Scuola

Le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a distanza al 100%.

Negozi

Tutti chiusi tranne alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole. Parrucchieri chiusi.

Bar e ristoranti

Chiusi, consentiti però asporto e consegne a domicilio.

Attività motoria

Solo nell’area intorno a casa. Sì all’attività sportiva all’aperto da soli.