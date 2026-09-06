Carabinieri, il maggiore Giulia Maggi lascia la Compagnia di Tolentino: il saluto della Città

Dopo cinque anni alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino, il maggiore Giulia Maggi si prepara a lasciare il territorio maceratese. Per l’ufficiale dell’Arma si apre un nuovo capitolo professionale: il prossimo incarico sarà a Perugia, dove proseguirà il proprio percorso di servizio. Un trasferimento che chiude un’esperienza iniziata nell’estate del 2021 e che ha lasciato un segno significativo nel rapporto tra l’Arma, le istituzioni e le comunità del territorio. Prima della partenza, è arrivato anche il saluto di San Severino. Il sindaco Rosa Piermattei ha ricevuto infatti in municipio il comandante della Compagnia di Tolentino, esprimendo a nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità settempedana gratitudine e riconoscenza per gli anni trascorsi al servizio del territorio.

Un incontro dal forte valore istituzionale e umano, concluso con la consegna al maggiore Maggi di una pergamena celebrativa, quale riconoscimento per l’impegno profuso nel corso del suo mandato.

Parole di apprezzamento che vanno oltre il semplice ringraziamento formale. In questi anni Maggi ha rappresentato un punto di riferimento per le amministrazioni locali e per i cittadini, con una presenza costante sui temi della sicurezza, della legalità e della tutela della comunità.

Il suo incarico ha avuto inoltre un significato particolare nella storia dell’Arma in provincia di Macerata. Maggi è stata infatti la prima donna ufficiale a guidare una Compagnia dei Carabinieri nella provincia, un ruolo assunto nel 2021 quando, con il grado di capitano, arrivò a Tolentino.

Da allora sono passati cinque anni durante i quali il rapporto con il territorio si è consolidato anche attraverso la quotidiana attività dell’Arma. Un lavoro fatto di prevenzione, controllo, interventi, ma anche di ascolto e vicinanza alle persone. Proprio il rapporto con la comunità è stato uno degli aspetti più significativi dell’esperienza di Maggi a Tolentino.

Nel corso del suo mandato non sono mancati momenti particolarmente delicati, accanto a episodi capaci di restituire il senso più profondo del lavoro dei carabinieri. «Fare il carabiniere è un modo di vivere», ha ricordato Maggi nel momento del commiato, parlando dei cinque anni trascorsi a Tolentino e delle esperienze umane che hanno accompagnato il suo servizio.

A San Severino, il sindaco Piermattei ha voluto sottolineare proprio questo legame costruito nel tempo, riconoscendo nell’ufficiale una figura capace di coniugare professionalità, disponibilità e attenzione alle esigenze della cittadinanza.

Il saluto, però, non ha il sapore di un addio. Al termine dell’incontro, Rosa Piermattei ha rivolto all’ufficiale i migliori auguri per il nuovo incarico e per il futuro professionale, nella consapevolezza che il legame instaurato in questi anni con San Severino e con il territorio resterà forte anche dopo la partenza.