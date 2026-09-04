Un successo da 3 mila ceche: grande partecipazione alla festa di Cesolo

Circa 3 mila ceche preparate e sfornate per la gioia dei tanti partecipanti. A Cesolo si chiude con questo straordinario risultato il bilancio della Festa di Santa Margherita e della Sagra della ceca, che va in archivio registrando un grande successo di partecipazione. L’evento si è confermato ancora una volta un appuntamento di forte tradizione per la frazione e per tutto il territorio settempedano, capace di unire tradizione, buona cucina e spirito comunitario.

Molto soddisfatta dell’ottima riuscita di questa edizione la presidente del Comitato di frazione, Sabrina Piantoni, la quale ci tiene a condividere il merito dell’evento con tutta la squadra: «Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che hanno lavorato con tanto impegno prima, durante e dopo la festa. Un grazie davvero speciale va a chi ha prestato servizio in cucina, al bar, nella zona del “chill” di sotto e a tutti coloro che si sono spesi in ogni settore, così come a tutti gli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione con il loro prezioso contributo. Diamo a tutti l’appuntamento al prossimo anno!».

Accanto alla gastronomia, a scaldare l’atmosfera ed entusiasmare il pubblico è stata anche la combattutissima dimostrazione di tiro alla fune. Al termine delle sfide, la vittoria finale è andata alla squadra di Cesolo, che ha conquistato il primo posto. Secondo gradino del podio per Serralta, seguita al terzo posto da Cesolo Nuà. A chiudere la classifica si sono posizionati il Traction team al quarto posto, Vida Loca al quinto e Oltre le Mura al sesto posto.

Si chiude così un’edizione molto bella che lascia un ricordo positivo e conferma la grande vitalità della comunità di Cesolo.