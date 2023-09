Educazione, certezza, intrapresa e immaginazione. Sono queste le parole su cui rifletteranno artisti, imprenditori, sportivi, politici e intellettuali nelle tre giornate di confronto proposte dalla Fondazione Claudi di Serrapetrona in occasione del “Piccolo Festival dell’Essenziale”, in programma da giovedì 28 a sabato 30 settembre al teatro dell’Istituto Sacro Cuore di Napoli.

Dunque, Fondazione Claudi in trasferta, come ormai consuetudine, per questo Festival nazionale itinerante giunto all’undicesima edizione. “Nelle varie sezioni qualificati ospiti ragioneranno su cosa sia essenziale per il nostro viaggio umano in questa lunga era di passaggio”, spiega il professor Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione.

La prima giornata si apre alle 11 sul tema dell’educazione: “Il Sud avamposto e laboratorio di sfida educativa”; ci sarà un dibattito con insegnanti e studenti. A seguire si parlerà di certezza: “Indubbiamente un bambino che nasce oggi si sente meno benedetto” (Pasolini, 1973); interverranno Antonio D’Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri, e Davide Rondoni, poeta e scrittore. Nel pomeriggio, alle 18.30, il filone dell”immaginazione aprirà un’agorà di musicisti e poeti napoletani; infine, alle 20.30, un altro momento dedicato alla certezza – “Dite ‘amici’ ed entrate” – nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di John Ronald Reuel Tolkien, scrittore e linguista britannico, conosciuto principalmente per essere l’autore de “Il Signore degli anelli” e “Lo Hobbit”.

La seconda giornata, venerdì 29 settembre, inizia alle 11 approfondendo il tema dell’intrapresa – “Tentare è bello” – grazie a una serie di testimonianze di imprenditori e poi prosegue nel pomeriggio (ore 18.30) tornando all’immaginazione con lo sport: “Evviva il destino, un calcio al fato”. In questa sezione intervengono anche due ex calciatori del Napoli: Peppe Bruscolotti e Christian Maggio. Infine, alle 20.30, torna la certezza (“La bambina speranza”): Anna Maruzzella Delle Piane ed Edoardo Puccini si esibiscono in concerto, poi spazio all’omaggio a Charles Péguy, scrittore, poeta e saggista francese, a 150 anni dalla nascita. Suoneranno i Peguy Tattici Nucleari (Gianni Aversano, Matteo De Luca, Livio Balzano e Aldo Minardo), mentre alcune letture saranno a cura di Antonella D’Amico e Ilaria De Gennaro.

Sabato 30 settembre il Festival si chiuderà con un giro artistico della città di Napoli (ore 10) fra educazione e immaginazione.

La Fondazione Claudi organizza l’evento in collaborazione con l’Accademia dei Silenti e con il sostegno di Banco di Napoli, Banco Alimentare, Istituto Sacro Cuore di Napoli e con la rivista “clanDestino”.