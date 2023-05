L’attuale contesto richiede, sempre più sovente, una rinnovata e coerente sensibilizzazione per una popolazione d’insieme, anche in prospettiva di uno scenario in continua evoluzione. In questo ambito la Scuola dell’Infanzia si innesta perfettamente nella progettualità educativa che trova puntuali confronti nel vissuto quotidiano di bambine e bambini. Ed è proprio qui che, in perfetta sintonia con quanto previsto nei programmi ministeriali e dal Pof, si affinano i mezzi per donare ai “piccoli cittadini” quei valori e principi che sono la base della convivenza civile, partendo dal rispetto delle regole.

Il tutto è finalizzato ad offrire agli alunni l’iniziale percezione delle loro responsabilità per cercare di valorizzare la complessità della libertà, quale elemento costitutivo per meglio contribuire alla crescita personale, sociale e culturale.

Anche per stimolare e contestualizzare efficacemente gli argomenti, è necessario coinvolgere figure che siano capaci di tradurre situazioni complesse nella semplicità del linguaggio di un “pubblico” attento e attratto.

Grazie, quindi, a tutti gli Enti intervenuti, in particolare: l’Aeronautica militare del Centro di formazione Aviation English di Loreto; i Carabinieri della locale stazione; i Carabinieri forestali locali; gli agenti della Polizia locale; i Vigili del fuoco di Camerino e i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri.