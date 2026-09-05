Edoardo Grillo sfida l’Ironman: il giovane settempedano protagonista a Poznań

Dalle strade di San Severino a quelle di Poznań, in Polonia, per mettersi alla prova in una delle discipline più dure e affascinanti del panorama sportivo. È la sfida raccolta dal giovane settempedano Edoardo Grillo, che ha deciso di cimentarsi nel triathlon sulla distanza Ironman 70.3, il cosiddetto “mezzo Ironman”, confrontandosi con atleti provenienti da diversi Paesi nella categoria M25-29.

Una gara internazionale che mette alla prova gli atleti attraverso tre discipline consecutive: 1,9 chilometri di nuoto, 90 chilometri in bicicletta e 21,1 chilometri di corsa, per un totale di 113 chilometri di gara.

La prima sfida è stata quella in acqua. Grillo ha affrontato la frazione di nuoto nelle acque del lago Kierskie, dando il via a una lunga giornata di sport e fatica. Terminata la prima parte, è salito in sella per affrontare la seconda frazione, quella ciclistica: un percorso veloce ma impegnativo, sviluppato sulle strade dell’area di Poznań e capace di mettere alla prova resistenza e capacità di gestione dello sforzo. Il tracciato ufficiale prevede 90 chilometri e una competizione senza scia, rendendo ancora più importante la capacità di mantenere il proprio ritmo.

A quel punto, dopo nuoto e ciclismo, è arrivato il momento decisivo: la mezza maratona finale, 21,1 chilometri da affrontare con le energie ormai messe a dura prova dalle due frazioni precedenti. Un ultimo sforzo prima di raggiungere il traguardo e completare un’esperienza dal forte valore personale e sportivo, in una cornice internazionale e davanti al pubblico di Poznań. L’evento si è disputato domenica 30 agosto e ha visto la partecipazione di atleti di tutt’Europa pronti a sfidarsi nelle diverse categorie d’età previste dal circuito IronMan.

Per Edoardo Grillo, dunque, quella polacca rappresenta una nuova tappa di un percorso sportivo fatto di passione, allenamento e voglia di confrontarsi con nuove avventura agonistiche. Dal nuoto alla bicicletta, fino alla corsa finale, il giovane settempedano ha affrontato una prova che richiede preparazione, resistenza e soprattutto grande determinazione.