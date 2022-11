Il 27 novembre alle ore 17.30, presso la Società Filarmonica di Macerata, verrà presentata la serie audio dedicata alla biografia e all’opera di Claudio Claudi. Interverranno, oltre al presidente della Fondazione Claudi, professor Massimo Ciambotti, i curatori della mostra: il docente Gabriele Codoni, l’architetto Ilde Cipolletti e il poeta e scrittore Claudio Damiani, profondo conoscitore della poetica dell’autore marchigiano.

Continua così la serie di eventi dedicati alle celebrazioni della ricorrenza della morte dell’intellettuale Claudio Claudi (1972-2022). Dopo l’inaugurazione della mostra allestita a Palazzo Claudi di Serrapetrona, intitolata Ho desiderato la felicità. Ho cercato Tutto. Claudio Claudi: un umanista del secolo breve, la Fondazione Claudi conclude le celebrazioni del 2022 lanciando sulle piattaforme YouTube e Spotify una serie audio che ripercorre le fasi più importanti della biografia di Claudio intrecciata ad alcuni momenti culturali caratteristici dello sviluppo culturale del Novecento come la Normale di Pisa, il caffé fiorentino Giubbe Rosse, la vita culturale romana degli anni ’40 e ’50.

La serie, patrocinata dalla Regione Marche e dai Comuni di Serrapetrona e Macerata, nasce dalla felice collaborazione che ha permesso prima la realizzazione della mostra dedicata a Claudio (inaugurata lo scorso 18 giugno su progetto coordinato e ideato dal curatore Gabriele Codoni), poi la realizzazione del podcast con una struttura in sette episodi accompagnati da sette canzoni ispirate alle poesie di Claudi. Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata la partecipazione dell’attore Giacomo Rosselli e dell’attrice Giulia Merelli che hanno letto e interpretato la biografia e alcuni passaggi degli scritti di Claudi. L’ideazione e la composizione delle canzoni sono state realizzate dalla cantautrice Serena Abrami in collaborazione con il maestro di violoncello Monica Del Carpio. Il montaggio della serie e la composizione delle colonne sonore sono stati realizzati da Frank Micucci dello Studio Ganapati di Morrovalle.