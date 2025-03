“Civitas Appenninica”, Norcia Capitale europea della Cultura 2033: San Severino sostiene la candidatura

Il sindaco Rosa Piermattei ha sottoscritto il manifesto ufficiale del progetto dando pieno sostegno alla candidatura di Norcia e della Civitas Appenninica a Capitale europea della Cultura 2033, ufficializzata il 1° marzo scorso durante la 61^ edizione di Nero Norcia.

La Civitas Appenninica rappresenta un’ampia rete di 138 Comuni situati tra Abruzzo, Marche, Umbria, più 15 Comuni del Lazio, tutti appartenenti al cratere del sisma del 2016. Questo progetto interregionale mira a trasformare le sfide in opportunità, creando una rete di territori che condividono un patrimonio culturale millenario. L’iniziativa intende promuovere la sostenibilità, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva delle comunità locali, valorizzando le tradizioni e le innovazioni che caratterizzano l’Appennino.

La candidatura di Norcia, cuore pulsante dell’Appennino, è sostenuta da un’ampia rete di attori: l’impegno collettivo si traduce in un modello di sviluppo sostenibile, capace di rilanciare l’intera area appenninica come laboratorio di resilienza e innovazione.

Il sindaco di San Severino, dando appoggio al progetto, ha voluto così sottolineare l’importanza della candidatura dell’intera Civitas Appenninica come simbolo di un territorio che, pur avendo vissuto il dramma del terremoto, ha dimostrato creatività attraverso progetti innovativi e tecnologici. La candidatura rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio e investire sulla cultura come elemento di sviluppo, stimolando anche la creatività imprenditoriale per la progettazione di futuro e di comunità.

La partecipazione al progetto “Civitas Appenninica” rappresenta per San Severino un’opportunità per collaborare attivamente a rendere la candidatura di Norcia a Capitale europea della Cultura 2033 una realtà condivisa e di successo