“E’ stata la mano di Dio”: terzo film della rassegna al “San Paolo”

Terzo appuntamento con la rassegna dei Teatri di Sanseverino al Cinema San Paolo: È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, con Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Enzo Decaro e Massimiliano Gallo. Le proiezioni ci sono giovedì 17 e venerdì 18 marzo, alle ore 21.

Attraverso la vicenda del giovane protagonista, il regista riflette sulla storia della propria vita, con lo stesso sguardo sincero di un ragazzo costretto a capire la vita in maniera inaspettata, catapultato all’improvviso nel mondo degli adulti. Premiato con il “Leone d’argento – Gran premio della giuria” alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è in corsa agli Oscar 2022 per la categoria “Miglior film internazionale”.

Di seguito, la recensione da noi già pubblicata: