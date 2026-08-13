Incendi estivi: Unione montana invita alla massima attenzione

In considerazione delle elevate temperature estive e delle condizioni di forte rischio per gli incendi boschivi, l’Unione montana – ente gestore della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito – richiama alla massima attenzione e al rigoroso rispetto delle norme di sicurezza per proteggere l’inestimabile patrimonio ambientale del territorio. L’ente rimarca l’assoluto divieto di accendere fuochi all’aperto e raccomanda la massima cautela.

Per prevenire lo sviluppo dei roghi boschivi è essenziale adottare comportamenti responsabili durante la permanenza nella natura: è severamente vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, così come è proibito abbandonare rifiuti che costituiscono un pericoloso combustibile per le fiamme. Si raccomanda inoltre di non parcheggiare o circolare con auto, moto e altri veicoli a motore sopra l’erba secca o sui pascoli poiché il calore della marmitta o dei tubi di scarico può innescare un incendio improvviso ed è fatto divieto di bruciare stoppie o residui agricoli oltre al dovere di rispettare sempre le relative ordinanze comunali.

L’Unione montana chiede la collaborazione attiva di escursionisti e visitatori, ma anche di chi si trovasse a passare e notasse situazioni di pericolo pure a distanza, nel segnalare tempestivamente qualsiasi focolaio o colonna di fumo avvistata contattando immediatamente il numero unico di emergenza 112 o i numeri di soccorso 115 dei Vigili del Fuoco e 1515 per le emergenze ambientali, ricordando che lo spegnimento dei roghi è un’operazione complessa e pericolosa da cui è bene tenersi a debita distanza per non intralciare i soccorsi e non correre rischi.

In tutta l’area della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito restano inoltre sempre vigenti le regole fondamentali per la tutela dell’ambiente: è vietato parcheggiare o circolare con veicoli a motore su pascoli, prati e boschi, è obbligatorio portare sempre a casa i propri rifiuti, non è consentito raccogliere o danneggiare le specie vegetali, i fossili e i minerali, è vietato catturare, uccidere, danneggiare o disturbare le specie animali selvatiche e i cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio per non intimorire la fauna locale.

Sul tema del pericolo è intervenuto direttamente il presidente dell’Unione montana, Denis Cingolani: “La Riserva naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito rappresenta un tesoro naturale unico che abbiamo il dovere di tutelare e consegnare integro alle future generazioni. In questi mesi estivi, con il rialzo delle temperature, la minaccia degli incendi diventa purtroppo estremamente concreta e un solo gesto di disattenzione può causare danni incalcolabili al nostro ecosistema. Rivolgo quindi un appello al massimo senso di responsabilità, rispettando scrupolosamente i divieti, a partire dal divieto assoluto di accendere fuochi”.