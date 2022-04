Volley: Sios Novavetro e Tormatic fanno valere la legge del più forte

Week end di vittorie per la pallavolo settempedana. Nella palestra Toti Barone, infatti, la Sios Novavetro in serie C maschile e la Tormatic in serie D femminile hanno vinto le rispettive partite contro la Frezzotti Trasporti (3-2) e Pallavolo Fermo (3-0).

I ragazzi

La squadra maschile dopo il successo



Il primo set dell’infinita partita è un insieme di alti e bassi con le due formazioni che sembrano quasi volersi studiare e nessuna delle due prende mai in mano il pallino del gioco. La spunta la Sios sul filo del rasoio per 25-23.

Nel secondo parziale, gli ospiti vengono fuori e iniziano a macinare un ottimo gioco che mette in crisi i ragazzi di casa. Coach Pasquali prova a rianimare i suoi, ma la Frezzotti è decisa e non molla di un centimetro: 20-25 al cambio campo.

Nel terzo set la storia cambia di nuovo, la rabbia settempedana viene fuori insieme alla voglia di vincere. Infatti con un netto 25-13 fermano il gioco.

La stessa storia avviene nel quarto set, quando la Sios fugge e la Frezzotti non riesce a stare al passo, fino al 24-20, che sembra sancire la conclusione del match. Ma è proprio lì che l’ingranaggio gialloblu smette di funzionare e l’esperta formazione ospite rientra per imporsi 24 a 26.

Il tie-break è da cardiopalma, senza esclusione di colpi. A spuntarla per 15-13 è la Sios che si prende 2 punti importantissimi in chiave classifica.

Le ragazze

Non c’è storia invece in campo femminile! La Tormatic si impone per 3-0 a spese della Pallavolo Fermo. La supremazia delle nostre ragazze rispetto alle avversarie è evidente fin da subito e infatti portano a casa 3 punti che le confermano al primo posto in classifica. Sabato prossimo ad attendere le ragazze settempedane ci sarà la Mano Volley Monte Urano. I parziali: 25-19; 25-18; 25-13.