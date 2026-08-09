Settempeda, gambe pesanti nel test col Fabriano Cerreto perso per 2 a 1

A pochi giorni dal primo allenamento congiunto, la Settempeda va in campo per la seconda sgambata del precampionato andando a far visita al Fabriano Cerreto (Promozione girone A). Mister Pierantoni cambia qualcosa nell’undici di partenza: fra i pali Giulietti (2007), in mezzo al campo Scocco (2009), in avanti Compagnucci e nuovi sono gli esterni visto che tocca a Brandi e Codoni. Pronti via e locali subito avanti: alleggerimento all’indietro poco preciso di Pepi con Gnahe che ne approfitta e, dopo aver vinto il duello con Giulietti, può depositare comodamente nella porta vuota.

La Settempeda prova a reagire, ma poche sono le occasioni create anche perché la manovra risente della fatica della preparazione con testa e gambe pesanti oltre che sembra farsi sentire lo sforzo profuso contro la Maceratese pochi giorni prima. Poca incisività anche per il Fabriano Cerreto che, a parte il “regalo” ricevuto in avvio, non si fa vedere molto, anche se i padroni di casa appaiono messi meglio atleticamente anche per le caratteristiche dei giocatori (brevilinei e leggeri). Nel finale di frazione due tentativi biancorossi: il primo di Cicconetti che non trova il modo di liberarsi per calciare verso la porta; il secondo con Dutto, decisamente più pericoloso, che di testa impegna Tafa ad un intervento decisivo.

L’avvio di ripresa regala il pari alla Settempeda che sfrutta una pregevole azione: Ceesay recupera palla e permette a Compagnucci di affondare in area dove viene steso da Tafa in uscita. Fallo netto e conseguente rigore che il neo entrato Guermandi realizza con precisione.

Solita girandola di cambi per i due allenatori e formazioni stravolte per il finale di gara. Pierantoni mette in campo tutti gli elementi convocati: Uncini, Eugeni, Monachesi, Massacci, Piroli, Meschini. Praticamente allo scadere dell’allenamento il Fabriano Cerreto trova la rete della vittoria (apparsa in verità irregolare per un fuorigioco evidente, ma l’arbitro ufficiale non c’era) che decreta il risultato di 2-1 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi terminando così la seconda settimana di lavoro.

Per la Settempeda prossimo test il giorno 13 agosto a Trodica (ore 18).

Formazioni

FABRIANO CERRETO PT: Tafa, Crescentini, Corazzi, Rossini, Stortini, Isaku, Chiavellini, Cicci, Bartilotta, Malagrida, Gnahe. All. Tiranti

SETTEMPEDA: Giulietti (1’ st Giachetta), Brandi, Codoni, Zappasodi, Pepi, Dutto, Ceesay, Pagliari (1’ st Bonifazi), Compagnucci, Cicconetti (1’ st Guermandi), Scocco. All. Pierantoni.

R.P.