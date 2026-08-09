“Incontri con l’autore”: Luca D’Aprile presenta il suo libro “Parlami di te”

Prosegue la rassegna estiva “Incontri con l’autore”, promossa dal Comune e dai Teatri di Sanseverino in collaborazione con il Comitato del Centro storico. Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 10 agosto, alle ore 21, nel cortile di palazzo ex Parteguelfa, in via Lazzarelli 41.

Protagonista della serata sarà lo scrittore, giornalista ed esperto di dinamiche relazionali Luca D’Aprile, che presenterà il suo ultimo volume intitolato “Parlami di te. Il potere delle relazioni autentiche”, edito da Heisenberg Edizioni.

A condurre l’incontro e a dialogare con l’autore sarà il direttore artistico de “I Teatri di Sanseverino”, Francesco Rapaccioni.

In un’epoca caratterizzata dalla velocità della comunicazione digitale e dalla frenesia quotidiana, il saggio di Luca D’Aprile offre una riflessione profonda sulla necessità di recuperare l’autenticità nei rapporti interpersonali. Attraverso spunti pratici, analisi psicologiche e testimonianze, il libro esplora l’importanza dell’ascolto empatico, della trasparenza emotiva e del superamento delle barriere della superficialità per costruire legami gratificanti e duraturi in ambito familiare, sociale e professionale.