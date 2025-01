Omaggio della Città alla “Simeg” per i 90 anni di storia

Quarant’anni in Simeg. Oggi, 2 gennaio 2025, l’imprenditore Oliviero Rotini taglia questo importante traguardo personale all’interno dell’azienda di San Severino che proprio nel 2024 ha celebrato i 90 anni di vita. A rivelare lo speciale anniversario è stato lui stesso, in sala consiliare, quando il sindaco Rosa Piermattei gli ha consegnato – a nome dell’Amministrazione comunale e della città di San Severino – una pergamena in ricordo, e omaggio, dei novant’anni della Simeg, “l’atelier della pietra”, fondata nel 1934 da Nello Grandinetti. “Iniziai a lavorare in azienda il 2 gennaio del 1985 ed è stato un piacere aver dato continuità alla storia di questa impresa familiare”, ha detto Oliviero Rotini che, dopo aver affiancato il papà Mario nella conduzione dell’attività, ne ha preso le redini e ha fatto diventare la Simeg un fiore all’occhiello dell’industria locale. Dal 2017 ha accanto a sé il figlio Carlo, che rappresenta il futuro dell’azienda. Alla cerimonia in Comune c’era anche lui assieme al fratello Lorenzo, il quale, pur lavorando a Bologna come ingegnere, resta sempre legato a San Severino e all’impresa di famiglia. “Il 2024 è stato un anno speciale – ha aggiunto Carlo Rotini –, ora c’è voglia di scrivere il futuro che ci aspetta”.