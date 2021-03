Tirreno-Adriatico: al “Faro” c’era Yates, vincitore nel 2020

Il danese Mads Wurtz Schmid, portacolori dell’Israel Start-Up Nation, ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, Castelraimondo-Lido di Fermo di 169 chilometri, imponendosi nella volata di un gruppo di cinque fuggitivi che si sono presentati sul traguardo. Al secondo posto, con lo stesso tempo del vincitore, il belga Brent Van Moer, terzo il 25enne bolognese Simone Velasco, della Gazprom-RusVelo. Lo sloveno Tadej Pogacar ha conservato il primato in classifica generale, in cui ha 1’15” di vantaggio sul belga Van Aert e 3′ sullo spagnolo Landa.

La carovana dei ciclisti, con i tanti mezzi al seguito, è partita stamattina da Castelraimono e ha attraversato anche il territorio di San Severino per proseguire verso Passo di Treia e poi Macerata. Il pubblico non poteva assistere alla manifestazione a causa delle restrizioni in vigore contro il Covid. Pertanto la corsa è filata via senza suscitare emozioni. In compenso, però, hanno alloggiato a San Severino diversi giornalisti al seguito dell’evento sportivo, a cominciare dagli inviati della Rai che hanno pernottato a Palazzo Caciorgna e nella Villa del Cavaliere, come ci conferma il titolare delle due strutture, Massimiliano Caciorgna. Inoltre, all’Hotel “Il Faro” sono giunti domenica pomeriggio tutto lo staff tecnico e gli atleti della squadra Bike Exchange, capitanata dal campione britannico Simon Yates, vincitore dell’edizione 2020 della Tirreno-Adriatico.