Quaranta voci, mille sfumature: “L’amore nei colori” porta l’arte alla Misericordia

La Chiesa della Misericordia apre di nuovo le porte all’arte contemporanea con “L’amore nei colori”, la mostra collettiva che si inaugura oggi, sabato 8 agosto, alle 17.30 e che riunisce una quarantina di artisti, con una speciale sezione dedicata ai bambini.

L’esposizione vuole essere un inno alla creatività e ai sentimenti, raccontati attraverso il linguaggio universale del colore.

L’iniziativa porta – fino al 30 agosto – pittori e pittrici provenienti da diverse realtà delle Marche: non solo San Severino, ma anche Tolentino, Camerino, Treia, Monte San Giusto, Pieve Torina, Fano… Partecipa anche l’artista tedesca Beate Bennewitz, residente a Camerino. Un’iniziativa, dunque, che offre al pubblico un panorama ricco di esperienze, tecniche e sensibilità differenti.

Il titolo della mostra, L’amore nei colori, racchiude lo spirito dell’intera esposizione: ogni opera rappresenta una personale interpretazione del tema dell’amore, espresso attraverso forme, sfumature e linguaggi artistici diversi. Un percorso che invita il visitatore a soffermarsi non solo sulla qualità tecnica delle opere, ma anche sul messaggio e sulle emozioni che ciascun artista affida alla tela.

Un angolo della mostra avrà inoltre un significato particolarmente importante sul piano della solidarietà. Alcuni quadri, infatti, sono stati donati dagli stessi artisti e saranno messi in vendita durante l’esposizione. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Hospice dell’ospedale di San Severino. Un gesto di generosità che affianca al valore artistico della manifestazione anche un concreto sostegno a una realtà importante per la comunità e per il territorio.

“La collettiva si distingue per il forte carattere corale – spiega Serenella Eugeni, promotrice dell’evento -. Accanto ad artisti con un percorso consolidato trovano spazio nuove esperienze creative, in un dialogo che rende l’esposizione particolarmente dinamica e accessibile a un pubblico eterogeneo. È proprio questa varietà a rappresentare uno dei punti di forza della manifestazione, capace di mettere in relazione stili e visioni differenti all’interno di un unico progetto espositivo”.

Un’attenzione particolare, inoltre, è stata riservata ai più piccoli. La mostra comprende infatti una sezione riservata ai bambini che hanno l’opportunità di presentare le proprie opere al pubblico. Un segnale importante, che sottolinea il valore educativo dell’arte e la volontà di coltivare la creatività fin dall’infanzia.

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 17.30 alle 19.30. Sono inoltre previste aperture straordinarie, anche serali, su richiesta, per consentire a un pubblico ancora più ampio di visitare l’esposizione.

Gli artisti partecipanti

Alba Crognali Frezzini (San Severino), Maria Paola Marconi (San Severino), Flutura Omeri (San Severino), Maria Ersilia Valenti (San Severino),

Nazzarena Lambertucci (San Severino), Mario Gobbi (San Severino), Milvia Catena (San Severino), Simona Giachetta (San Severino), Martina Cochi (San Severino), Adriano Crocenzi (San Severino), Alessandro Di Tofano (San Severino), Marina Beni (San Severino), Pina Paparelli (San Severino),

Giulia Bellini (San Severino), Maria Teresa Cristini (San Severino), Gianfranco Pizzi (San Severino), Ostilio Beni (San Severino), Gianna La Torre (San Severino), Luciano Padella (San Severino), Fiorella Biondi (San Severino), Giulia Piangatelli (San Severino), Eliana Della Mora (San Severino), Anna Maria Valenti (San Severino), Gianni Tartabini (San Severino), Gardenia Rodrigues (San Severino), Gaston Falabella, Gabriella Gattari (Tolentino), Monica Conforti (Tolentino), Angelo Tonnarelli (Tolentino), Stefania Bernabei (Tolentino), Beate Bennewitz (Camerino), Nancy Biraschi (Camerino), Stefano Maraviglia (Camerino), Oriano Costantini (Treia), Donatella Gigliola Ciaffaroni (Monte San Giusto), Tiziana Cameli (Pieve Torina), Barbara Giorgi (Fano), Silvana Rossi (Fano), Claudia Del Curto (Fano).

Sezione bambini

Emma Carducci (11 anni), Davide Rinaldi (12 anni), Violante Bianchi (10 anni), Serena Omer (5 anni), Flevisia Omer (15 anni), Gloria Caciorgna (10 anni), Densil Azhahamnel (16 anni).