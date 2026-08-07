Lavori di demolizione del “Don Orione” in viale Mazzini: ecco come cambia la viabilità

Per consentire la demolizione in sicurezza del fabbricato “Don Orione”, in viale Mazzini, la Polizia locale ha emesso un’Ordinanza che regola il transito veicolare e pedonale all’altezza dell’intersezione con via San Michele.

L’intervento, nell’ambito delle opere di ricostruzione post-sisma, viene eseguito dall’impresa Sardellini Costruzioni Srl e richiede modifiche temporanee alla circolazione per garantire l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Per questo da oggi, venerdì 7 agosto, e fino a giovedì 13 agosto, nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 20, saranno in vigore le seguenti prescrizioni e limitazioni:

1. Sarà attivo un semaforo per regolare il traffico all’altezza della rotatoria tra viale Mazzini (S.R. 502) e via San Michele;

2. In viale Mazzini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Don Orione e l’incrocio con via San Michele (rotatoria “Don Orione”), sarà istituito un restringimento di carreggiata con deviazione a sinistra verso via San Michele o viale Mazzini (direzione Serrapetrona).

3. Il transito nella rotatoria avverrà sul lato del cavalcavia.

4. Nell’area interessata verrà istituito il limite massimo di 30 km/h che interesserà lo stesso viale Mazzini, tra piazzale Don Minzoni e via Galileo Galilei, ma anche via San Michele tra viale Varsavia e viale Mazzini.

5. Per tutta la durata delle operazioni, il marciapiede sul lato del cantiere in viale Mazzini, tra via Don Orione e via Galileo Galilei, sarà interdetto ai pedoni.

L’Amministrazione comunale invita gli automobilisti alla massima prudenza nell’avvicinarsi all’area di cantiere e a rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni dei semafori temporanei.