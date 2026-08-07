Volley, serie B: ecco le avversarie, c’è pure la Lube guidata da Alessandro Paparoni

Nei giorni scorsi è stata formalizzata la composizione dei raggruppamenti interregionali della serie B. Nel girone E, formato da 14 squadre, c’è anche la Sios Novavetro san Severino. Ecco le sue avversarie:

Querzoli Volley Forlì Srl FC

Asd Rubicone In Volley

Prime Cleaning Riccione Volley

Gemini Med Rsm

La Nef Re Salmone Osimo AN

Asd Volley Game

Novavolley Loreto 2014 AN

Jv & Sport S.S.D. A R.L.

Cucine Lube Civitanova

Città Di Castello Pallavolo

Sir Its Umbria Academy PG

Sirdeco Volley

Asd Montorio Volley

Dunque, sulla strada dei settempedani ci sarà anche la Cucine Lube allenata da Alessandro Paparoni, originario di San Severino, il quale avrà il compito di guidare, in una categoria impegnativa, un gruppo composto prevalentemente dai ragazzi reduci dal campionato Under 17.

“Sono doverosi i ringraziamenti alla Lube che ci dà la possibilità di affrontare un torneo importante come la serie B -dice Alessandro -. Sarà un bel banco di prova, con l’obiettivo di far crescere un gruppo giovanissimo di ragazzi che dovrà fronteggiare rivali esperti e smaliziati. Il roster è in fase di definizione: contiamo di inserire nel team anche due o tre nostri tesserati Under 20 e stiamo valutando un ulteriore innesto in un ruolo nevralgico. Sfideremo avversari tosti, dovremo scendere in campo con il giusto atteggiamento per fare tesoro di quest’esperienza e riportarla nei campionati giovanili”.