Calcetto: finisce 3-3 l’atteso big match contro la Folgore Castelraimondo

Resta tutto invariato in vetta alla classifica del girone D dopo che le prime due della classe, impegnate nello scontro diretto al Palas Ciarapica, si sono divise la posta in palio. Finisce 3-3 il tanto atteso big match di giornata (bella cornice di pubblico con folta rappresentanza ospite), pareggio che può ritenersi giusto al termine di una sfida piacevole, ben giocata, equilibrata, combattuta e che è rimasta in bilico fino agli ultimi istanti. Serralta più manovriero e con le occasioni migliori; Folgore più propensa ad attendere e ripartire. Resta un po’ di rammarico in casa gialloblù per non aver dato il colpo del ko al campionato ed ai rivali, ma il pari va accettato di buon grado anche perché l’avversaria si è dimostrata di valore. Punto che consente di mantenere un primo posto molto importante ed un cospicuo vantaggio quando restano da giocare quattro partite (tre per i settempedani visto il turno di riposo ancora da osservare). Da segnalare il ritorno in campo a 46 anni di Mario Cocchi: per lui un esordio bis dopo diversi anni e resosi disponibile per dare una mano a fronte delle molte defezioni nell’organico del Serralta. Prossimo impegno per i settempedani, sulla carta più che abbordabile, sul campo del Visso penultimo.

La cronaca

Sfida di cartello e dall’alto valore quella fra prima e seconda della classifica (cinque i punti di differenza). Serralta contro Folgore Castelraimondo. Pochi minuti di studio poi sono i locali a farsi pericolosi per primi sempre con Gustavo che prima impegna il portiere (stessa cosa fa Bonci nella stessa azione) e dopo sfiora il palo. Al 12’ grande esecuzione di Dialuce con botta al volo di destro e palo clamoroso. Nel momento migliore del Serralta è la Folgore a colpire (13’). Rimessa laterale con palla appoggiata a Pupilli che scarica un diagonale sotto la traversa. Al 16’ Bonci arriva davanti al portiere e prova a scavalcarlo ma il numero uno respinge. Probabilmente la parata avviene fuori area ma l’arbitro fa giocare. Al 18’ il Serralta impatta. Fa tutto Guilherme: intercetta palla, salta un avversario e mette dentro con un preciso rasoterra. Viene chiamato in causa anche Vignati che è attento a fermare un paio di tentativi ospiti, poi il suo collega compie un super intervento su bordata di Bonci ripetendosi prima dell’intervallo su Guilherme e Nardi. L’avvio di secondo tempo mostra una Folgore propositiva. Quando il Serralta, però, rientra in partita si porta in vantaggio (9’): Nardi è molto bravo nel controllo di palla e nell’assist per Piccinini che, entrato da pochi secondi, realizza da distanza ravvicinata con un preciso tiro. Al 14’ Guilherme viene fermato dal portiere, quindi è Vignati a dire di no agli ospiti con due belle parate. Match sempre in bilico e che al 20’ registra il pareggio della Folgore. Calcio di punizione dalla distanza, Basilissi viene fatto entrare appositamente per la battuta, destro radente che si infila a fil di palo alla destra di Vignati. I gialloblù non si disuniscono e al 26’ si riportano avanti: Bonci accelera palla al piede per poi allargare verso destra a Nardi che batte di prima intenzione trovando l’angolo lontano. Al 27’ i locali hanno la chance per chiudere i conti: Gustavo parte in velocità su un passaggio lungo e calcia ma non riesce ad evitare il corpo del portiere che in uscita bassa ribatte. Folgore dunque ancora in partita e al 28’ gli ospiti impattano ancora e stavolta in maniera definitiva. Rimessa laterale con palla a Bezhani che lascia partire un bel sinistro che supera Vignati. Gli ultimi istanti del match vedono un Serralta che ha ancora forze per provarci. Il rasoterra di Bonci è parato, poi Guilherme sfrutta un errore di un difensore e si ritrova da solo ma, dopo aver saltato il portiere, non trova il modo di spingere in porta. E’ questa l’azione che anticipa il triplice fischio arbitrale che manda le squadre negli spogliatoi con un punto a testa.

Le formazioni

SERRALTA: Vignati, Luciano, Dialuce, Paciaroni, Bonci, Gustavo, Panicari, Cocchi, Guilherme, Piccinini, Pizzichini, Nardi. All. Gentilucci

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Ciciani, Sampaolo Daniele, Bezhani, Brachetta, Corneli, Parcaroli, Porcarelli, Sampaolo Alan, Prearsi, Pupilli, Basilissi, Procaccini. All. Tagaras

Roberto Pellegrino