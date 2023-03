La Società sportiva Settempeda organizza una serata per presentare la “Storia della Settempeda”. L’appuntamento è per giovedì 2 marzo alle ore 21 presso il Cineteatro Italia. Ideatore dell’evento è Gabriele Cipolletta, ex calciatore, dirigente, allenatore della società biancorossa e, soprattutto, grande appassionato, esperto e studioso della storia del club e del calcio. Foto, filmati, storie, narrazioni, aneddoti e tanto altro terranno compagnia a chi vorrà intervenire a questa iniziativa che intende omaggiare la Settempeda, società gloriosa, ricca di storia e che dal 1925 rappresenta la città dandole lustro, anche attraverso le vittorie ottenute sul campo. Sarà l’occasione per rivivere e rievocare varie fasi del percorso fatto dal club biancorosso negli anni, in pratica un’anteprima del Centenario della Settempeda, che vivrà il momento clou nel 2025.

Possiamo anticipare che, tre le molte sorprese e curiosità previste nel corso dell’appuntamento di giovedì prossimo, segnaliamo la proiezione di alcuni filmati come ad esempio quello inedito che risale al 1978 quando al Comunale giocò la Nazionale militare italiana che poteva schierare Paolo Rossi, Antonio Cabrini, Leonello Manfredonia e tanti altri giovani futuri campioni. Altra “chicca”, la possibilità di ascoltare l’inno che accompagnava la squadra biancorossa nel primissimo dopoguerra, una autentica rarità.