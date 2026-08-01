La solidarietà non va in vacanza: il calendario donazioni Avis per il mese di agosto

Con l’arrivo dell’estate e la pausa delle vacanze il fabbisogno di sangue e di emocomponenti nelle strutture ospedaliere non subisce alcuna flessione. Per questo motivo l’Avis comunale di San Severino rivolge un appello a tutti i donatori e ai cittadini che intendono avvicinarsi a questo gesto di profonda generosità, ricordando che la solidarietà non va mai in vacanza.

È stato ufficializzato il calendario dei prelievi per il mese di agosto valido per l’unità di raccolta all’interno dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”.

Le sedute di prelievo per sangue intero e plasma presso la sede ospedaliera si terranno nelle seguenti giornate, esclusivamente nella fascia oraria mattutina dalle ore 8 alle ore 10.30: mercoledì 5 agosto, sabato 8 agosto, mercoledì 12 agosto, mercoledì 19 agosto e sabato 22 agosto.

Tutte le sedute programmate nella provincia di Macerata sono consultabili su www.avispromc.it